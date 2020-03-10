На ремонт музея ИЗО и дома Марджани потратят 210 млн рублей

На ремонт Музея изобразительных искусств и Дома Марджани Главинвестстрой планирует потратить сумму в 210,2 млн рублей. О соответствующем тендере было объявлено 3 марта, заявки будут принимать до 11 числа, тогда же состоится и аукцион.

Из документации можно узнать, что на ремонтно-реставрационные работы в музее ИЗО на Карла Маркса и обустройство парка усадьбы Сандецкого (на территории этого музея) выделят 175,2 млн рублей. На реставрацию Дома Марджани (судя по всему, расположен на улице Каюма Насыри) выделят еще 35 млн рублей.

Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2021 года.