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Акции «Татнефть» на Лондонской бирже упали в начале торгов

12:36, 09.03.2020
Акции «Татнефть» на Лондонской бирже упали в начале торгов
Фото: tatrstan.ru

Акции ПАО «Татнефть» на Лондонской фондовой бирже упали на 18% по состоянию на 12.30 мск (9.30 в Лондоне) по сравнению с ззакрытием предыдущей сессии.

На минувшей неделе, 6 марта, торги для «Татнефти» в Лондоне закрылись на отметке а 57,9 долларов за акцию, в понедельник они стартовали на отметке в 40,24 (таим образом, ценные бумаги компании упали более чем на 30%). С открытия торгов акции пошли в рост, по состоянию на 9.30 по местному времени торгуются на уровне 47,2 доллара за акцию.

Напомним, что акции «Татнефти» торгуются на трех площадках — Московской, лондонской и Франкфуртской биржах.

ПромышленностьНефть Татарстан
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