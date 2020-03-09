Камила Валиева: «В Казани просто каталась на коньках, о турнирах начала думать только в Москве»

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала свое выступление на победном мировом первенстве, а также рассказала об этапе карьеры в Казани.

— Была небольшая ошибка сегодня, но в целом я довольна своим выступлением в произвольной программе. На тренировках в Москве я обычно смотрю, как Аня Щербакова, Саша Трусова и Алена Косторная катаются и я что-то беру от них. Я наблюдаю за тем, как Саша играет на четверной, я смотрю за Аней и за тем, как Алена катается, и я пытаюсь сравнивать себя с ними.

— Ожидала ли ты, что станешь чемпионкой мира, когда начинала кататься в Казани?

— Когда я была маленькой, то не думал про это. Я просто каталась на коньках у себя в Казани, пока мне было пять или шесть лет, я делала это просто для себя и не думала о соревнованиях. Я начала думать об этом только на своем первом московском чемпионате, который я выиграла. Даша Усачева, Майя Хромых и почти все были там, потом я начала думать уже о дальнейшем участии в соревнованиях.

— Каковы твои дальнейшие планы?

— Я думаю, что теперь в сезоне больше нет соревнований для меня, но я не уверена. Дальше я должна выучить новые прыжки, новые четверные, ну и у нас будет шоу.

— Каков для тебя итог первого сезона в юниорах?

— Это были мои первые юниорские чемпионаты мира. Независимо от того, в каком состоянии я нахожусь, я должна приезжать на такие соревнования и делать все, что я готовила на тренировках, даже если не все работает на практике, — сказала Валиева.

Подробнее о прошедшем юниорском чемпионате мира по фигурному катанию можно почитать в материале «Реального времени».