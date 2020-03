«Татары рулят»: золото Валиевой, бронза Артемьевой

Татарстан может гордиться своими фигуристками и сожалеть, что они завоевывают награды для других

В Таллине завершился чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Россия не смогла продолжить победную поступь, начатую на чемпионате Европы, где было завоевано все золото. Сейчас мы упустили одну победу, да и наград было взято «всего» 8 из 12-ти. Что наводит на любопытную мысль, что юниорский чемпионат мира сейчас конкурентнее, чем взрослый чемпионат Европы. Подробности — в материале «Реального времени».

Валиева удостоилась овации еще на выкате



Международный сезон в фигурном катании подходит к завершению. Осталось провести только чемпионат мира по синхронному катанию 14—15 марта в английском Ноттингеме, куда поедут две российские команды — питерская в ранге чемпионов мира, а «Татарстан» в качестве пятой команды планеты из 24-х. И с 16 по 22 марта в Монреале пройдет чемпионат мира, который встретит местный «Белл-Центр». Очень приятно, что канадцы так подготовились к ЧМ, что заранее назвали свой спорткомплекс в честь очаровательной фигуристки из США Мэрайи Белл.

Но это шутка, а вот в честь Камилы Валиевой уже пора что-то называть, чтобы не оказаться в положении Татьяны Тарасовой, которая как обозначила для себя Алину Загитову термином «малая», так и не смогла от него избавиться. Даже после того, как Загитова стала олимпийской чемпионкой.

Главной соперницей Валиевой считалась американка Алиса Лью, но она отставала после короткой программы, а в произвольной еще и упала с четверного лутца. На другую потенциальную претендентку на высокое место, Майю Хромых, шанс, предоставленный американкой, подействовал в худшую сторону. Падение с сальхова уже в начале программы «убрало» ее судейскими решениями под Алису, несмотря на то, что в дальнейшем это было очень чистое катание.

Овация Камиле Валиевой была устроена еще в тот момент, когда она выкатывалась на лед. Публика вообще внимательно следила за телодвижениями девочки, в частности, аплодируя ее успешным прыжкам на разминке (а неуспешных там не было). Увы, Камила поддержала общую тенденцию не совсем чистого проката, не сумев идеально выехать с четверного тулупа. Но это был тот шаг, сделав который Валиева достигнет совершенства. А пока хватило и тех оценок, которые ей выставили, тем более что они стали новым мировым достижением для юниорок.

А под занавес Дарья Усачева с чистым прокатом указала американке ее место, пока что третье.

Забегая вперед, отмечу, что фигуристы ничуть не изменили своей традиции пожимать друг другу руки, стоять вместе и обниматься на пьедестале и не только, в то время как в других видах спорта рукопожатия заменяют какими-то идиотскими прикосновениями (например, локтей).

Единственной дисциплиной, где Россия поделилась золотом с остальным миром, оказались танцы, в которых выиграл интернациональный дуэт из США Нгуен — Колесник. Девушка, скорее всего, вьетнамского происхождения, юноша — родом с Украины, но это не имеет значения, поскольку дуэт сформировался в Америке. Это не искусственно созданная пара, как было, например, у нас с Кавагути — Смирновым. Американцы не были фаворитами ЮЧМ, даже после ритм-танца занимали лишь третье место, но отставание было столь мизерным, что на произвольный танец конкуренты выходили практически с нуля. Лучше всего с волнением справились американцы. Грузины Казакова — Ревия как были, так и остались на втором месте, а вот россияне Шанаева — Нарижный опустились на бронзовую ступень пьедестала почета.

Хотя тут по итогам можно поспорить, поскольку, возможно, это была победа не спортсменов, а федерации, так как Казакова — Ревия — это уже абсолютно взрослое катание, с которым они будут стартовать и на чемпионате мира, а вот Нгуен — Колесник должны ждать выхода на взрослый уровень где-то после Пекина-2022. И дело даже не в том, что после Олимпиады должны закончить Чок — Бейтс и Хаббел — Донахью, просто пара Нгуен — Колесник пока не конкурентна по взрослым. В отличие, например, от Каррейра — Пономаренко, которые перешагнули через юниорское катание.

Тщательней надо

В парном катании уже после короткой программы трио лидеров провело некую «зону отчуждения», набрав по 70 баллов. Пермяки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов оторвались от остальных, а вот питерцы Ахантьева с Колесовым всего на 14 сотых опередили Юлию Артемьеву из Казани, выступающую сейчас с нижегородцем Михаилом Назарычевым за сборную Перми, что предвещало острую борьбу по итогам произвольной программы.

Увы, борьба если и произошла, то с силой притяжения. Как будто бы дух Тарасовой и Морозова вселился в обе наши пары, и они начали валять буквально все: прыжки, выбросы. Поначалу Артемьева упала, что не позволило ребятам сделать каскад. Но бог бы с ним, поскольку в дальнейшем у Юлии было уже два подряд падения с выбросов. «Богемская рапсодия», под которую выступали фигуристы, билась, как богемское стекло, Фредди Меркьюри переворачивался в гробу, поскольку в заключительной части программы вдрызг расстроенные ребята должны были катать под We Will Rock You. Только представьте ваши эмоции, когда у тебя все валится из рук, в данном случае Юлия из рук Михаила, шансы на серебро тают в дымке Таллинского залива, и вместо Rock You в голову сами собой приходят совсем другие слова. Например, «обнять и плакать».

— Настолько грустно… — запричитал у микрофона одинокий Александр Гришин после того, как ребята вышли из финальной позы с рокерской «козой».

Ребята так здорово смотрелись в короткой программе, что ничего подобного даже близко нельзя было представить в страшнейших кошмарных снах. Апогеем всеобщего траура стало выражение лица эстонского мальчика, который открывал для пары калитку, чтобы они могли уйти со льда. На похоронах подчас выглядят веселее. Тут надо сказать спасибо публике за то, что провожала наших аплодисментами.

Тем более что после наваляли и Ксения Ахантьева с Валерием Колесовым. Ну как наваляли, тут должна быть персональная ответственность. Это Ахантьева дважды упала с прыжков и один раз еле удержалась на ногах с выброса. Следует отметить, что «грешили» только девушки, юноши были безошибочны. Казалось бы, создай дуэт Колесова с Назарычевым — и «прогрессивная Европа» бы одобрила, и можно было бы побороться за золото взрослого ЧМ.

Впрочем, побороться за взрослое золото способна была бы и наша сильнейшая юниорская пара Панфилова — Рылов, если бы в активе Аполлинарии были тройные прыжки. А так есть все: выбросы, поддержки, синхрон, «химия», «чемпионский шлем», поскольку пара в этом году выиграла финал Гран-при, первенство России, юношескую Олимпиаду и вот еще и юниорский ЧМ. И в следующем году они могут повторить этот успех, поскольку Рылову — 19, есть еще два года на то, чтобы катать по юниорам. Поскольку по взрослым без тройных прыжков делать не-че-го. Ну как нечего, в этом году были шестыми на чемпионате России, кстати, опередив там Артемьеву и Назарычева всего ничего — на 32 сотых. Шестерка лучших на «России» — это возможность получать зарплату члена сборной страны, но для этого надо катать тогда по взрослым.

С другой стороны, там их могут «сожрать». И дебютанты Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, которые уже через полгода совместного катания набирают под 200 баллов, и им есть куда прогрессировать. И те же Артемьева с Назарычевым, которые не каждый выход на лед будут полировать его телом. У Панфиловой и Рылова, точнее даже не так, у Панфиловой ситуация такая, что «отступать некуда, позади…» Пусть не Москва, а с полдесятка российских юниоров, которые прыгают тройные, как раньше девочки на улицах по расчерченным квадратикам в игре в классики.

Увы, даже такие провалы в произвольной только приблизили к российским дуэтам преследователей из Германии Аннику Хокке и Роберта Кункеля. Немцы и в короткой много проиграли, и в произвольной не обошлись без погрешностей, и, главное, слишком много уступают по технической базе, чтобы бороться с нашими за медали.

В целом порадовала еще одна казаночка — Алина Бутаева, выступающая с партнером Лукой Берулавой за Грузию. Седьмое место, ниже временных лидеров французского парного катания Клео Амон и Дениса Стрекалина и американских юниоров Кейт Финстер и Балажа Наги, — это очень даже хорошо. Для Грузии так вообще прекрасно, даже с учетом того, что от нее в этом тандеме только национальность партнера и флаг страны. Здесь, конечно, нечего стыдиться, в конце концов Стрекалин тоже француз только по гражданству, как и Наги — «американец», ранее бывший венгерским одиночником. Грузины обошли, что важно, по две американские, канадские и китайские пары, записных лидеров в этой дисциплине.

Под флагом коронавируса

«Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь», — сетовал старик Фирс из «Вишневого сада», поминая отмену крепостного права 1861 года. Так же и нынешний чемпионат будут поминать как первый, который прошел после осознания опасности, исходящей от «ужасного коронавируса». ЮЧМ в Эстонии прошел сразу после того, как ИСУ, Международная федерация конькобежного спорта, отменила чемпионат мира по шорт-треку в Южной Корее. Именно в ИСУ входят и коньки с синхронным катанием, и фигурное катание с шорт-треком.

В этом плане само провидение хранило ЮЧМ, поскольку в следующем году он запланирован в Харбине. А пока, помимо отмены шорт-трека, в ИСУ выпустили документ, напоминающий десять заповедей, включая «уменьшение рукопожатий и близкого физического контакта». Хотя, повторимся, уже на награждении по итогам короткой программы Андрей Мозалев, стоя на пьедестале почета, по-дружески положил руку на плечо японцу Юме Кагияме, грубо поправ предостережения ИСУ.

Не это ли событие вызвало ужас у Кагиямы, записного фаворита ЮЧМ, который затем провалил произвольную, став по ее итогам только пятым и в целом еле удержав второе место. Да и как удержав — россиянину Петру Гуменнику не хватило всего 63 сотых, чтобы опередить японца.

Турнир у юношей выдался, конечно же, феерическим. Один из фаворитов, Стивен Гоголев, ставший в прошлом году вторым на взрослом чемпионате Канады, сейчас финиширует по юниорам 17-м. И если в прошлом году он не поехал на взрослый «мир», поскольку был лишь четвертым, то сейчас он просто слаб. Зато на «мире» мы можем увидеть и того самого Кагияму, и целый ряд юных фигуристов, являющихся лидерами своих стран. Итальянца Даниэля Грассля (4-е место), переломившего ситуацию после не совсем успешной короткой программы… Эстонца Александра Селевко, который, вдохновленный проведением чемпионата у него на родине, занял четвертое место по итогам короткой программы, правда, произвольную, увы, провалил... Француза Адама Сяо Хим Фа, родители которого родом с Маврикия…

Увы, на ЧМ не будет ни Мозалева, сенсационного чемпиона мира, ни Гуменника, бронзового призера. Успешное выступление обоих в очень серьезной компании конкурентов — это приятный итог, который скрасил провальные произволки двух российских пар. Мозалев вообще претендовал бы на звание «открытие сезона», если бы ранее такими же открытиями не выглядели Артур Даниелян или обладатель Кубка России Макар Игнатов. И очень интригующе выглядело бы сейчас заседание федерации ФК России, определяющее третьего участника ЧМ в Канаде, пару к Даниеляну и Дмитрию Алиеву. Если бы в прошлом году «птица-тройка» в лице Михаила Коляды, Андрея Лазукина и Александра Самарина не лишила Россию права на третьего участника в заявке.

И дальше что?

Тем не менее расклад на следующий сезон в мужской одиночке выглядит очень любопытно. Во-первых, в разряд взрослых перейдет Даниил Самсонов, не приехавший в Таллин из-за травмы.

Во-вторых, из юниоров могут подтянуться сверкнувший Мозалев и стабильный Гуменник, отличающийся тем качеством, которого категорически не хватает прошлогодней троице россиян. В-третьих, мы опираемся на прогноз Романа Савосина, который сказал прошлым летом: «Думаю, мы вырвемся из этого (провала в мужской одиночке, — прим. авт.), причем в ближайшее время». Савосин — прошлогодний вице-чемпион по юниорам, пока сам не спешит приложить руки и ноги к тому, чтобы «вырваться», не отобравшись на чемпионат России и финишировав только пятым на Кубке страны, даже ниже казанца Глеба Лутфуллина, ставшего там четвертым.

И вот они, неоправдавшиеся (пока!) наши надежды с ЮЧМ — Савосин, Алексей Ерохов, Александр Петров… Рано ушедшие из спорта Жан Буш, Адьян Питкеев, выходец из семьи фигуристов Гордей Горшков, выходец из семьи чемпионов Артур Дмитриев-младший, мучающийся сам и до прошлого сезона «мучивший болельщиков», не дают нам полного основания верить в светлое будущее лауреатов ЮЧМ.

В мужской одиночке были звезды, которые на ЮЧМ выступали ниже всякой критики. Канадец Джеффри Баттл (7-е место), испанец Хавьер Фернандес (13-е), француз Бриан Жубер (15-е). И у девушек были звезды Сизука Аракава (8-е), Кэйтлин Осмонд (10-е), наконец, Катарина Витт, которая вообще не стартовала по юниоркам. ЮЧМ дважды штурмовала крохотная Тара Липински, в возрасте 11 и 12 лет топчась около пьедестала почета. А в 14 лет уже стала чемпионкой мира среди взрослых. Поэтому не стоит «делать культа» из ЮЧМ, особенно в соревнованиях среди представительниц слабого пола. В этой дисциплине начиная с ЮЧМ-2011 юниорские старты перестали выполнять свою основную функцию — просмотра будущего мирового ФК, тех, кто через год-два выйдет на мировую сцену. Тогда победили Сотникова и Туктамышева — через два года после того, как в таком же порядке финишировали на взрослом чемпионате России. Через год победила Липницкая, далее Радионова (2013, 2014 годы), Медведева (2015), Загитова (2017), Трусова (2018, 2019), и практически все эти чемпионки были уровня призеров взрослых соревнований.

Поэтому высокий класс нынешних одиночниц и одиночников, которые подняли уровень ЮЧМ до уровня взрослого чемпионата Европы, заставляет задуматься: какой смысл считать юниорами фигуристов, за спиной которых по полтора десятка лет занятий (но еще нет 19-ти)? В России есть когорта чемпионок — Липницкая и Сотникова, Погорилая и Радионова, которые успели уйти из спорта до достижения этого возраста. Вдумайтесь, из 17 участниц прошлогоднего взрослого чемпионата России только четверо — Константинова, Медведева, Саханович и Туктамышева — не имели бы права стартовать в Таллине. Зато весь нынешний бомонд мирового ФК — Косторная, Трусова, Щербакова, Кихира, Загитова, Турсынбаева — имел это право.

Если на участие во взрослых соревнованиях поставлен барьер в 15 лет, может, этим возрастом и ограничить возраст юниоров? Не касаясь, конечно, парников — там специфика выбросов и поддержек доказывает уместность верхней планки в 21 год у представителей сильного пола. Хотя и там россияне стерли в пыль грань между юниорским и взрослым катанием.