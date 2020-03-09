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Роза Сябитова предложила наказывать ремнем девушек сожительствующих с парнями

03:24, 09.03.2020
Роза Сябитова предложила наказывать ремнем девушек сожительствующих с парнями
Фото: wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

Известная сваха-телеведущая Роза Сябитова выступила против сожительства девушек с мужчинами, без вступления в брак. Она предположила, что родителям стоит наказывать таких девушек, если они не реагируют на разумные доводы.

«Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять?», — заявила Сябитова в комментарии радио «Говорит Москва».

Телеведущая добавила, что так называемый гражданский брак обычно вредит именно репутации женщины.

Напомним, ранее протоиерей Дмитрий Смирнов назвал женщин, живущих с мужчинами без венчания, «бесплатными проститутками». На священника подали в суд и защищать его вызвался казанский адвокат.

Общество
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