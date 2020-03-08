Зиньковский о своем удалении: «Резервный арбитр говорил, что контакта не было»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал свое удаление в матче с казанским «Рубином» (1:0).

— Как на команды повлияли долгие просмотры ВАР?

— Все немного передохнули, сейчас во всем нашем чемпионате долго смотрят моменты. Думаю, что со временем все будет хорошо. Вот до первого просмотра ВАР мы давили, атаковали, а после 4-5 минут паузы соперник перехватил инициативу. Все отдохнули и пошла другая игра. Также и во втором моменте. Смотрят ВАР, обе команды стоят, греются. Наверное, выглядит смешно, но со временем, думаю, это изменится.

— В прошлом туре сразу двух арбитров отстранили за то, что они не дали вторые желтые карточки. Как тебе кажется, не с этим ли связаны сегодняшние удаления?

— Ну теперь их не отстранят, сто процентов (смеется). Был такой момент, парень падал, где-то за меня зацепился. Резервный арбитр говорит, что контакта не было, а рефери дает желтую, смотрит на мой номер и дает красную. Ну, ничего страшного. Просто страшно, что следующую игру пропускаю. У нас очень важный матч с «Тамбовом» и меня там не будет.

— Не обидно, что вас хотели заменить, но Божович не успел сделать замену?

— Обидно. Видите как получилось, подвел команду. Спасибо ребятам, что дотерпели, — приводит слова Зиньковского корреспондент «Реального времени».