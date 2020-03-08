«Конкурснику» «Сувар Девелопмента» удалось продать 8 квартир за 57 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося казанского застройщика «Сувар Девелопмент» смог выручить 56,9 млн рублей, реализовав на торгах восемь квартир.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, всю недвижимость приобрел один индивидуальный предприниматель.

Сами квартиры расположены в доме 86/10 по улице Чистопольская.

Ранее «Реальное время» писало, что дебиторскую задолженность компании на 2,3 млрд рублей оценили в 443 млн. При этом наиболее крупный долг оказался у краснодарской «дочки» застройщика.