«Дебиторку» «Сувар Девелопмента» на 2,3 млрд рублей оценили в 443 млн

Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» объявил о проведении торгов по продаже дебиторской задолженности компании. Права требования в сумме превышают 2,35 млрд, но оцениваются в 443,7 млн рублей.

Заявки будут приниматься с 12 мая. Торги планируется проводить раундами. Если первые не состоятся, следующее предложение по цене снизится до 399,4 млн рублей и так далее. В итоге стоимость «дебиторки» «Сувар Девелопмента» может опуститься до 399 тысяч рублей.

Лот включает в себя права требования к 116 юридическим и физическим лицам, среди которых «Яндекс», «Развлекательный центр Ривьера», «Татфондбанк» и прочие. Однако самая крупная задолженность перед компанией у «Краснодар Девелопмента» — 2,2 млрд рублей.

Ранее уже сообщалось, что долг краснодарской «дочки» перед «Сувар Девелопментом» оценили в четыре раза дешевле номинальной стоимости.