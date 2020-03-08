В центре Казани полицейским пришлось устроит погоню за нетрезвым водителем
В Казани на улице Татарстан водитель автомобиля Mazda не подчинился требованию экипажа ГИБДД. В итоге полицейским пришлось устроить погоню за нарушителем.
Поймать его удалось уже на улице Столбова, передает «Татарстан 24».
Проверка на алкотестере показала, что мужчина был нетрезв. В его крови обнаружился алкоголь.
Административное дело будет передано в суд, который может лишить автомобилиста водительских прав.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах молодой человек угнал авто друга и попал на нем в ДТП.АвтоПроисшествия Татарстан
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