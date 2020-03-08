В Челнах парень угнал автомобиль друга и попал в ДТП
В Набережных Челнах 21-летний парень угнал автомобиль своего приятеля и попал в ДТП.
Инцидент произошел в 58-м комплексе. Двое молодых людей распивали спиртные напитки. Когда хозяин автомобиля заснул, его товарищ решил покататься на автомобиле, забрал ключи и ушел.
Очень скоро ВАЗ-2115 попал в ДТП. Полицейские задержали нетрезвого водителя, машину отправили на штрафстоянку.
Сейчас владелец авто подсчитывает сумму причиненного ущерба. Пока уголовное дело не возбуждено, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на МВД РТ.
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