В Челнах парень угнал автомобиль друга и попал в ДТП

В Набережных Челнах 21-летний парень угнал автомобиль своего приятеля и попал в ДТП.

Инцидент произошел в 58-м комплексе. Двое молодых людей распивали спиртные напитки. Когда хозяин автомобиля заснул, его товарищ решил покататься на автомобиле, забрал ключи и ушел.

Очень скоро ВАЗ-2115 попал в ДТП. Полицейские задержали нетрезвого водителя, машину отправили на штрафстоянку.

Сейчас владелец авто подсчитывает сумму причиненного ущерба. Пока уголовное дело не возбуждено, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на МВД РТ.

Ранее в Казани угнали машину Роспотребнадзора.