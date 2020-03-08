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«Динамо-Казань» вылетело из плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом

14:57, 08.03.2020
«Динамо-Казань» вылетело из плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом
Фото: vk.com/dynamokazan

«Динамо-Казань» в гостях уступил московскому «Динамо» (3:7) в третьем матче серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

Москвичи уже к 30-й минуте встречи вели со счетом 3:0. До перерыва Ларионов один мяч отыграл, но на характере матча этот гол не отразился. Во втором тайме хозяева забили еще 4 раза и уверенно довели дело до крупной победы.

Благодаря этой победе москвичи по сумме трех встреч прошли дальше. Таким образом, «Динамо-Казань» вылетело из турнира и завершило свои выступления в нынешнем сезоне.

Отметим, что казанцы второй сезон подряд не могут пройти первый раунд плей-офф чемпионата страны. При этом, вновь, как в предыдущем розыгрыше, команда Хандаева вылетело от московского «Динамо», спортивным директором которого является бывший тренер «Динамо-Казань» Владимир Янко.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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