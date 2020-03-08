В Уфе открылась школа бокса имени Валуева

Вчера, 7 марта, в Уфе открылась школа бокса имени бывшего профессионального боксера, а сейчас депутата Госдумы России Николая Валуева. Об этом он сообщил в своем «Инстаграме».

«Теперь подразделение школы бокса олимпийского резерва в республике Башкортостан носит мое имя. Это очень приятно и почетно. Такого масштаба школ еще не было. Можно проводить Всероссийские сборы, соревнования, а также соревнования международного уровня.

Спасибо большое за инициативу главе республики Радию Хабирову за такую честь. Работаем в целом на развитие бокса. Любите бокс, смотрите бокс», — написал Валуев.

Напомним, Валуев дважды был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009), а также чемпионом России в тяжелом весе среди профессионалов (1999). С 21 декабря 2011 года он входит в число депутатов Госдумы Федерального собрания РФ VI и VII созывов.