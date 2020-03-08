Велогонщик из Челнов пропустит гонку во Франции из-за коронавируса

Фото: Реальное время

Команда «ССС Team», в состав которой входит велогонщик из Челнов Ильнур Закарин, пропустит гонку «Париж — Ницца», которая должна была стартовать 8 марта. Причиной стали опасения из-за распространения коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее команда уже оказалась на карантине после отмены из-за коронавируса гонки в ОАЭ — инфекцию обнаружили у нескольких гонщиков из Европы. В «ССС Team» случаев заражения не выявили.

Ильнур Закарин рассказал «Вестям КАМАЗа», что он уже четыре раза участвовал в гонке «Париж — Ницца», этот раз должен был быть юбилейным. Тем не менее, он поддерживает решение команды.

Ранее «Реальное время» публиковало подробный материал о том, как коронавирусная инфекция изменила мир спортивных соревнований.