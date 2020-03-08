Казань оказалась в числе городов, где реже всего изменяют супругам

В рейтинге «самых неверных» городов, составленным аналитическим агентством Zoom Market, Казань заняла 23 из 24 строчек. Реже изменяют супругам только в Новосибирске.

Также на 21 месте рейтинга присутствует Уфа. Первые же три строчки занимают Сочи. Краснодар и Санкт-Петербург.

Авторы исследования сообщают, что 94% респондентов попавших в выборку считают, что супружеская верность остаются для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей которые изменяли своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами когда-либо изменяли.

Опрос проводился в 24 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2880 респондентов.