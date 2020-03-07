Экологи пресекли незаконный забор воды в Бугульминском районе

Сотрудники Минэкологии Татарстана пресекли незаконный забор воды в Бугульминском районе.

Как выяснили инспекторы во время рейда по району, воду из реки Зай при помощи мотопомпы и автоцистерны забирало предприятие, занимающееся бурением. Теперь юрлицу грозит штраф до 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На сегодняшний день правонарушение устранено.

Напомним, в феврале в Казани на озере Нижний Кабан сотрудники Минэкологии РТ вместе со специалистами МЧС по РТ и Госкомитета по биологическим ресурсам пробурили более 50 лунок, чтобы рыба в озере не задохнулась.