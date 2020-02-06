Экологи и спасатели РТ пробурили лунки на Кабане, чтобы рыба не задохнулась

В Казани на озере Нижний Кабан сотрудники минэкологии РТ вместе со специалистами МЧС по РТ и госкомитета по биологическим ресурсам пробурили более 50 лунок для насыщения воды кислородом и предупреждения замора рыбы на озере Кабан.

Отмечается, что период с января по апрель для рыб самое неблагоприятное время — им не хватает кислорода. Для предотвращения гибели рыб было решено пробурить лунки. Чтобы ледяная корка вновь не сковала лунку, в нее опускают камыш, передает портал мэрии Казани.



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