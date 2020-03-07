Цулыгин об 1:5 от «Авангарда»: «Сегодня «Салават» забыл про оборону»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:5) в матче первого раунда Кубка Гагарина.

— Достаточно хорошо начали, активно начали. Не использовали свои моменты. Забыли про оборону. Хотели быстро забить, но надо играть и в обороне, и в нападении. Сегодня играли только впереди, пропустили и не смогли вернуться в игру. Пытались вернуться, не опускали рук, но не получилось. Два гола не вытекали из игры, но они случились. После этого вышли на третий период, играть для своих болельщиков, не опускали руки.

— Не беспокоит игра Метсолы? Год назад его ни разу не поменяли в плей-офф. А сейчас уже вторая замена голкипера за четыре матча.

— Это игра, никогда не знаешь, что может произойти. Обе замены были, когда разрыв в игре был большой. Нужно, чтобы Кареев тоже был в тонусе, хотели встряхнуть этой заменой команду. Метсоле дали чуть-чуть отдохнуть.

— Не беспокоит, как команда начинает первые периоды?

— Прошлая игра и сегодняшняя — совершенно разные. Тогда проиграли в движении и во всем, сегодня были совершены точечные ошибки в обороне.

— Стоит ли ждать возвращения Сошникова и Кручинина к следующей игре?

— Ничего не могу сказать, перед игрой мы решим.

— «Торос» уступил «Хумо» в пятом матче и закончил выступление в плей-офф. Кого-то хотите поднять из Нефтекамска в основную команду?

— Баранов точно приедет. Мы его отпускали, чтобы он набрал игровую форму, — сказал Цулыгин.

Напомним, «Авангард» сравнял счет в серии — 2:2. Пятую встречу с омичами «Салават» проведет в гостях.