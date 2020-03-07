Защита попросила отпустить обвиняемого в убийстве стюардессы из Челнов домой

Фото: «Реальное время»

Адвокат 26-летнего Никиты Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой, на суде попросила изменить меру пресечения ее подзащитному на домашний арест.

Местом для домашнего ареста адвокат Юлия Разыграева предложила дом матери подзащитного в подмосковном селе Речицы. Она добавила, что Енин полностью признает свою вину и не собирается скрываться от суда.

Прокурор попросил судью отказать в удовлетворении ходатайства защиты в связи с тем, что не представлены документы о доме или квартире по указанному адресу. Суд в итоге оставил Енина под арестом еще на два месяца, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что убийство произошло в июле 2019 года — 23-летнюю стюардессу нашли мертвой в гостинице «Внуково-Вилладж» на территории Новой Москвы со следами насильственной смерти. Енина задержали спустя два дня.