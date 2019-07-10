СМИ: стюардесса, которую нашли мертвой в московской гостинице, является уроженкой Набережных Челнов

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Сегодня в гостинице «Внуково-Вилладж» на территории Новой Москвы нашли мертвой стюардессу с признаками насильственной смерти.

Как сообщает RnBee, это уроженка Челнов Альбина Мухаметзянова.

Девушка ранее заселилась в номер с мужчиной. Сегодня утром ее труп обнаружили в ванне с водой, она была в одежде, на шее виднелись следы пальцев.



Подозреваемым оказался Никита Денин. Он снял номер на двоих, в день убийства продлил его, затем пошел в сторону ресторана, вызвал такси и уехал, сообщает телеграм-канал Mash. На данный момент его разыскивает полиция.

По данным Следкома, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Согласно предварительным данным, 10 июля в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, было обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии.