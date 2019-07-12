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В Москве задержали подозреваемого в убийстве стюардессы из Челнов

21:19, 12.07.2019
В Москве задержали подозреваемого в убийстве стюардессы из Челнов
Фото: surb.sledcom.ru

В Москве задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле «Внуково-Вилладж».

Это молодой человек девушки Никита Денин. В данный момент его везут на допрос к следователю, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, 10 июля в гостинице «Внуково-Вилладж» на территории Новой Москвы нашли мертвой стюардессу с признаками насильственной смерти.

По сообщениям СМИ, это уроженка Набережных Челнов Альбина Мухаметзянова. Девушка заселилась в номер с мужчиной. А утром 10 июля ее труп обнаружили в ванне с водой, она была в одежде, на шее виднелись следы пальцев.

Происшествия Татарстан
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