Светлана Изамбаева назвала количество ВИЧ-положительных в Татарстане

Фото: media.kpfu.ru/ Максим Зарецкий

Глава фонда помощи ВИЧ-положительным в Татарстане Светлана Изамбаева заявила, что число скрытых носителей ВИЧ в Татарстане может быть в пять раз выше официального показателя в 20 тысяч человек.

Таким образом, в Татарстане может быть до ста тысяч ВИЧ-инфицированных, рассказала Изамбаева в интервью Андрею Кузьмину. При этом речь идет не только о людях, которые не знают о своем статусе, но и о тех, кто не состоит на учете в СПИД-центрах и лечится в частных клиниках или за границей.

Напомним, на минувшей неделе в Казани прошло мероприятие для ВИЧ-позитивных подростков, в котором участвовали Изамбаева и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.