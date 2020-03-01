Министр молодежи Татарстана встретился с ВИЧ-позитивными подростками

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов посетил организованную благотворительным фондом Светланы Изамбаевой «ВИЧеринку». Мероприятие было посвящено дискриминации подростков.

«Я пришел сюда не просто как министр, но и как отец. Мне хочется, в том числе, через вас услышать о том, с чем могут столкнуться мои дети. Я хочу проявить солидарность с вами, поддержать вас и заверить: мы сделаем все возможное, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас были возможности равные тому, что могут получить любые ваши сверстники, чтобы вы не боялись быть собой», — приводит слова Фаттахова пресс-служба министерства.

Уже после встречи Фаттахов пообещал в своем Instagram «подключиться» к поддержке и защите подростков, столкнувшихся с дискриминацией ВИЧ-положительных подростков.