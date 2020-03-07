За сутки семь жителей Татарстана поверили мошенникам и потеряли накопления

Всего за сутки полицейским Татарстана поступило семь новых заявлений о мошенничествах. У жителей разных районов выманили деньги под видом выгодных предложений.

В Набережных Челнах 68-летняя пенсионерка перевела 117845 рублей мошенникам, надеясь получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы. Ее убедили, что эти деньги необходимы для уплаты налогов, страховки и банковской комиссии.

В Альметьевском районе 45-летняя безработная испугалась, что с ее счета снимут 465 тысяч рублей и перевела их аферистам.

В Зеленодольске 29-летний рабочий согласился на предложение о дополнительном заработке. Для того. чтобы «преумножить» накопления он перевел мошенникам больше 90 тысяч рублей. Примерно такую же схему предложили мошеннику и жителю Лениногорска, он потерял 175 тысяч рублей.