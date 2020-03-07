В ВОЗ призвали не надеяться на прекращение распространения коронавируса к лету

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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус не прекратит распространение к лету.

«Это ложная надежда — утверждать, что это [новый коронавирус] исчезнет летом, как [сезонный] грипп. Мы надеемся, что это произойдет, это стало бы неожиданной удачей, но мы не спешим делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств», — приводит его слова ТАСС.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый коронавирус можно сдержать, однако у экспертов вызывает обеспокоенность его распространения в странах со слабой системой здравоохранения.

