Дмитрий Квартальнов: «Ак Барсу» повезло в овертайме, очень тяжелая игра»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1 от) в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Конечно, очень тяжелая игра. Жаль, что не дотерпели — немного было у Нижнекамска шансов именно в третьем периоде, один, может быть, два. И пропустили эту атаку — конечно, жаль. Но два периода была хорошая игра, были моменты как с одной, так и с другой стороны.

Думаю, что вратари выглядели сегодня на пять с плюсом. В овертайме нам повезло, удача — мы поджимали, поджимали, боялись контратаки, вот этого выхлеста. Но рисковали, ребята молодцы», — сказал Квартальнов.

«Ак Барсу» осталось выиграть у «Нефтехимика» еще один раз, чтобы обеспечить себе участие во втором раунде Кубка Гагарина.