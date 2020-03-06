«Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» и повел в серии 3:0

«Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в овертайме обыграл нижнекамский «Нефтехимик».

На площадке с первых минут игры шла равная борьба. Казанцы открыли счет лишь в начале третьего периода, когда точный бросок удался Эмилю Галимову. Нижнекамцы смогли отыграться в концовке матча, Ильдар Шиксатдаров распечатал ворота Тимура Билялова и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время все решил бросок того же Галимова. Уроженец Нижнекамска оформил дубль и принес третью победу «Ак Барсу» в серии.

«Нефтехимик» «Ак Барс» 1:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 Галимов Э. (Яруллин, Галимов А., 43:52)

1:1 Шиксатдаров (Куликов, 56:48)

1:2 Галимов Э. (Фисенко, 72:13).