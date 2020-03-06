Завтра в Казани пройдет ярмарка самозанятых

В Казани завтра, 7 марта, состоится ярмарка самозанятых.

Ее участники представят горожанам свои товары и услуги. Казанцы смогут приобрести оригинальные подарки к предстоящему празднику, а также принять участие в мастер-классах от предпринимателей.

Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться со специалистом Центра поддержки самозанятых по вопросам регистрации и нового налогового режима, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ярмарка будет проходить с 10:00 до 22:00 в одном из торговых центров города по адресу: пр. Ибрагимова, 56.

Ранее сообщалось, что мэр Казани Ильсур Метшин на выставке «Микрофабрики. Казань» предложил выделить 10 млн рублей самозанятым в качестве грантов — 100 грантов по 100 тыс. рублей.

