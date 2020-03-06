«Синтез» в матче чемпионата России разгромил «ЦОП «Москомспорта»

«Синтез» в первом матче 11-го тура регулярного чемпионата России по водному поло разгромил «ЦОП «Москомспорта» (17:10).

Казанцы начали встречу не слишком удачно и с трудом свели первую четверть к ничейному счету. После перерыва «Синтез» полностью переиграл соперника, отправив в их ворота пять безответных голов. Такая убедительная игра в концовке первой половины, практически сняла вопросы о победителе игры. Тем не менее казанцы продолжили играть в полную силу и довели дело до победы.

В составе казанцев пять мячей в свой актив записал Рыжов-Аленичев. Еще четыре гола забил Васильев, дублями отметились Краснов и Зиннуров. По одному мячу на счету Хазиахметова, Латыпова, Миронова и Мирзиева.

После этой победы «Синтез» продолжил свое лидерство в чемпионате страны.

«Синтез» (Казань) — «ЦОП «Москомспорта» (Москва) — 17:10 (4:4, 5:0, 5:3, 3:3).