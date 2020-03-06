Минниханов предложил свой вариант для знакомств на селе

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил проводить на селе передвижные дискотеки, для того, чтобы на них смогли познакомиться одинокие мужчины и женщины.

«У нас большая проблема в селах: очень достойные девушки не могут найти себе пару, ребята тоже. Думаем, как ее решить. Поликлиники же делаем сейчас, наверное, надо какую-то передвижную дискотеку. Или электронную базу, чтобы люди могли общаться. Там же как раз не хватает этого общения», — передает слова главы республики корреспондент «Реального времени».

По его мнению, знакомиться легче всего, когда находишься в коллективе, например, в школе или в институте. Когда люди становятся более самостоятельными, найти подходящего человека сложнее.

«У нас много молодых людей и девушек, особенно в селе, надо помочь им найти друг друга», — отметил он.

Ранее Рустам Минниханов заявил, что не поддерживает идею многоженства.