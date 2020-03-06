Выпускаемый в Казани вертолет «Ансат» получил сертификат на систему приводнения

Росавиация выдала сертификат выпускаемому в Казани вертолету «Ансат» на установку системы аварийного приводнения. Новое оборудование служит для спасения жизни экипажа и пассажиров.

Новую систему испытывали на летно-испытательном комплексе Казанского вертолетного завода.

На испытаниях смотрели на летно-технические характеристики вертолета с упакованными и с наполненными баллонетами (камеры из эластичного материала, которые обеспечивают плавучесть транспорта), а также измеряли время наполнения баллонет в полете.

Так, КВЗ получил заключение о плавучести и устойчивости вертолета при волнении 4 балла по шкале Всемирной метеорологической организации.

«Ансат» теперь сможет летать над обширными водными пространствами и принимать участие в поисково-спасательных операциях. Систему аварийного приводнения будут устанавливать по требованиям заказчика, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии вертолетов повышенной комфортности, которые производятся на Казанском вертолетном заводе (КВЗ). На опубликованных кадрах были показаны МИ-38 повышенной комфортности и «Ансат Aurus».

