Минниханов показал выпускаемые в Казани VIP-вертолеты

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии вертолетов повышенной комфортности, которые производятся на Казанском вертолетном заводе (КВЗ).

Он выложил в Instagram снимки. Сделанные и снаружи и изнутри этих VIP-машин.

«Новая продукция Казанского вертолетного завода — МИ-38 повышенной комфортности и Ансат Aurus», — подписал фото Минниханов.

Напомним, что сегодня КВЗ передал первый Ми-38 повышенной комфортности заказчику. О старте производства «Ансат Aurus» в Казани также уже сообщалось.