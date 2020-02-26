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Промышленность

Минниханов показал выпускаемые в Казани VIP-вертолеты

16:24, 26.02.2020
Минниханов показал выпускаемые в Казани VIP-вертолеты

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии вертолетов повышенной комфортности, которые производятся на Казанском вертолетном заводе (КВЗ).

Он выложил в Instagram снимки. Сделанные и снаружи и изнутри этих VIP-машин.

«Новая продукция Казанского вертолетного завода — МИ-38 повышенной комфортности и Ансат Aurus», — подписал фото Минниханов.

Напомним, что сегодня КВЗ передал первый Ми-38 повышенной комфортности заказчику. О старте производства «Ансат Aurus» в Казани также уже сообщалось.

ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
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