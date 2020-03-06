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Фишман-Бекмамбетова показала кадры со стройки второй очереди набережной Кабана

16:11, 06.03.2020
Фишман-Бекмамбетова показала кадры со стройки второй очереди набережной Кабана
Фото: kzn.ru

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова показала кадры со стройки второй очереди набережной озера Кабан.

По ее словам, каждый день здесь трудятся 57 строителей и 16 единиц техники. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные и земляные работы, устанавливаются металлоконструкции, устраиваются фитоочистные сооружения, железобетонные конструкции, ограждения, а также укладывается гранитное покрытие по улице Марджани.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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