Фишман-Бекмамбетова показала кадры со стройки второй очереди набережной Кабана

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова показала кадры со стройки второй очереди набережной озера Кабан.

По ее словам, каждый день здесь трудятся 57 строителей и 16 единиц техники. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные и земляные работы, устанавливаются металлоконструкции, устраиваются фитоочистные сооружения, железобетонные конструкции, ограждения, а также укладывается гранитное покрытие по улице Марджани.