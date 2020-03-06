В Рособрнадзоре рассказали о проведении ЕГЭ в условиях профилактики коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) намерена провести единые государственные экзамены (ЕГЭ) и выпускные экзамены для девятиклассников по расписанию, но за ситуацией с коронавирусом ведомство будет следить.

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 года ведется в штатном режиме, проведение экзаменов планируется в предусмотренные расписанием сроки», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Там добавили, что в случае необходимости будут приниматься дополнительные решения, для того, чтобы соблюсти все права выпускников и обеспечить им возможность прохождения итоговой аттестации.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ЕГЭ закупят видеокамеры на 34 млн рублей.