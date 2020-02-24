В Татарстане закупят видеокамеры на ЕГЭ за 34 млн рублей

Республиканский центр мониторинга качества образования готов выделить на видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ в Татарстане 34,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок 14 февраля. Заявки будут принимать до 26-ого числа, а аукцион состоится 28-ого.



Камеры должны быть установлены в 84 пунктах. От подрядчика потребуется предоставить 1106 программно-аппаратных комплексов пунктов проведения экзаменов на базе ноутбуков, 381 — на базе IP-камер, а также непосредственно ноутбуки и видеокамеры, кабели, программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2020 году планирует использовать систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ в регионах для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности.