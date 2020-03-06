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Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев восьмого марта

14:53, 06.03.2020
Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев восьмого марта
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Татарстане 8 марта.

Так, по данным Гидрометцентра РТ, ночью с 7 на 8 марта осадки маловероятны. Однако днем атмосферный фронт принесет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Кроме того, на территории республики возможен сильный ветер порывами до 15—17 м/с. Днем температура воздуха составит от +1 до +6 градусов тепла.

В начале следующей недели, 9—10 марта, синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры. В дневное время столбики термометра могут подняться до +7 градусов.

Ранее врач рассказал о неочевидной опасности для здоровья раннего потепления.

Общество Татарстан
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