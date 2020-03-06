Названа предполагаемая дата принятия закона по поправкам в Конституцию

Совет Федерации рассмотрит закон о внесении изменений в Конституцию РФ на плановом заседании 11 марта, если Госдума успеет его принять до этого времени, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Сейчас все будет зависеть от депутатов Государственной думы, как быстро они примут этот закон в третьем чтении и направят его в Совет Федерации. Плановое заседание Совета Федерации состоится 11 марта, если к этому времени Государственная дума примет закон в третьем чтении, то мы вполне можем его рассмотреть 11 марта. После этого мы направим закон в субъекты РФ, чтобы парламенты регионов смогли его обсудить и высказать свое отношение, письма будут направлены за моей подписью», - передает ТАСС ее слова.

По словам Матвиенко, Совфед может утвердить решения региональных парламентов на внеплановом заседании 14 марта.

«Если к 14 марта региональные парламенты успеют рассмотреть и высказать свое мнение (они должны будут направить его в Совет Федерации, мы обобщим), то, возможно, уже 14 числа мы сможем рассмотреть итоги... этого закона и открыть дорогу для дальнейшего движения», — добавила спикер.

Ранее сообщалось, что на голосовании по пакету поправок в Конституцию России россиянам предложат оценить не отдельные изменения, а только весь пакет целиком.

