Поправки в Конституцию России можно будет оценить только целиком

Фото: Олега Тихонова

На голосовании по пакету поправок в Конституцию России россиянам предложат оценить не отдельные изменения, а только весь пакет целиком. Об этом рассказал «Реальному времени» экс-председатель ЦИК РТ Анатолий Фомин.

— Бюллетень будет один, вопрос в нем будет всего один — о согласии или несогласии с изменениями. В Татарстане еще в период моей работы в должности было свыше 2 800 избирательных участков и более 60 территориальных избирательных комиссий, отсюда можно представить, какая организационная работа предстоит. За основу будет взята процедура голосования на выборах президента России.



По мнению заведующего кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ, члена рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Евгения Султанова, в бюллетене будет только один вопрос — поддерживаете вы или не поддерживаете поправки. И если большинство их не поддержит, то в силу они не вступят.



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