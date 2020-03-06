Дзюба и Азмун восстановились и смогут выйти на матч против «Уфы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура РПЛ против «Уфы», а также сообщил о состоянии травмированных нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

— Каковы шансы Артема Дзюбы сыграть против «Уфы»?

— Сейчас ситуация более оптимистичная, хотя есть небольшие проблемы. Но Дриусси, Азмун, Дзюба будут работать в общей группе, ждем всех на поле.

— Четыре дня после игры с «Ахматом» — достаточный перерыв для того, чтобы команда восстановилась?

— Да, вполне достаточный. Будем анализировать состояние игроков, и если кому-то потребуется отдохнуть, предоставим возможность.

— Против «Уфы» из-за дисквалификации не сыграет Бранислав Иванович. У кого шансы его заменить предпочтительнее — у Осорио или Прохина?

— У Осорио больше шансов выйти на поле, чем у Прохина. Дело не в возрасте, а в том, что Йордан хорошо сейчас смотрится.

— Рассматриваете ли вариант с тремя центральными защитниками?

— Думаю, нет.

— «Уфа» — не чужая для вас команда. Сильно ли она изменилась в сравнении с прошлогодним матчем, когда соперник одержал победу дома?

— Незначительно. Команда хорошо действует в обороне, там достаточно быстрых игроков. В последнем матче, который проводили в Краснодаре, на протяжении 60 минут они мало что дали создать сопернику. «Уфа» качественно и агрессивно обороняется, мало пропускает. Мы приложим все усилия, чтобы победить, — сказал Семак.