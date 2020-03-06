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Минниханов рассказал, чем займется, когда уйдет с поста президента

13:42, 06.03.2020
Минниханов рассказал, чем займется, когда уйдет с поста президента
Фото: Реальное время

На встрече с представительницами республиканских СМИ президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста президента республики.

— Когда уйду в отставку, буду заниматься бизнесом, — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

Напомним, в 2017 году на встрече со СМИ Минниханов посоветовал школьнику Амилю Нуруллину стремиться стать не президентом, а главой корпорации. «Но если бы я на твоем месте был, я никогда бы президентом не стал. Я бы стал директором большой компании. Когда ты управляешь чем-то конкретным, это проще», — говорил Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
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