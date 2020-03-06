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В Альметьевске из задымленного дома спасли трех человек

12:45, 06.03.2020
В Альметьевске из задымленного дома спасли трех человек
Фото: МЧС по РТ

В Альметьевске пожарные спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме.

Сообщение о пожаре поступило в 8.19 утра. Прибыв на место, пожарные установили, что горят вещи на общем балконе на девятом этаже.

На девятом этаже пожарные обнаружили и спасли из зоны плотного задымления трех человек. Они надели на них маски спасаемого и вывели на свежий воздух.

Причина пожара устанавливается.

Общество Татарстан
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