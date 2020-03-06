В Альметьевске из задымленного дома спасли трех человек
В Альметьевске пожарные спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме.
Сообщение о пожаре поступило в 8.19 утра. Прибыв на место, пожарные установили, что горят вещи на общем балконе на девятом этаже.
На девятом этаже пожарные обнаружили и спасли из зоны плотного задымления трех человек. Они надели на них маски спасаемого и вывели на свежий воздух.
Причина пожара устанавливается.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым