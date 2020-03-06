В Казани загорелся мебельный склад

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Московском районе Казани загорелся склад с мебелью.

Пожар произошел по адресу: Хлебозаводская, 1. Сообщение о возгорании поступило в 10.32. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение кровли и второго этажа склада по хранению мебели и материалов размером в плане 15х30м.

В 11.34 пожарные локализовали пожар на площади 450 кв. метров. Пострадавших нет. По информации МЧС, к тушению пожара привлекаются 65 человек и 21 единиц техники.