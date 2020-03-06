Ак Барс Банк снизил ставки по ипотеке до 7,7%

Ак Барс Банк снизил ипотечные ставки по программам «Мегаполис» и «Перспектива», а также по программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков.



Ставка 7,99% действует в программах «Мегаполис» и «Перспектива», а если ваше жилье больше 100 квадратных метров, тогда ставка по программе «Перспектива» составит 7,7%. Главное — наличие первоначального взноса от 20 до 80% и наличие договора имущественного и коллективного или личного страхования.



Рефинансирование ипотечного кредита тоже стало доступнее. Сниженная ставка 7,99% действует на базовых условиях для всех клиентов, а рефинансировать ипотеку вместе с другими кредитами можно по ставке 8,5%.



Срок кредитования — от 1 года до 30 лет, минимальная сумма кредита — 500 000 рублей. Подать заявку на ипотеку и рефинансирование можно по ссылке.



ПАО «АК БАРС» БАНК

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