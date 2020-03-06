Напротив «Корстона» в Казани построят семиэтажный жилой комплекс

Фото: Инна Серова

Жилой комплекс на 20 тысяч жителей построят в центре — за историческим зданием военного госпиталя. Застройщик получил участок под застройку с обременением: он обязуется сохранить и реставрировать объекты культурного наследия — три здания, с двух из которых начинался госпиталь. Сохранить обещают и госпитальный сад.



— Здесь действует ограничение охранной зоны по высоте — 25 метров, поэтому здания будут высотой 7 этажей, — сообщил «Реальному времени» архитектор проекта, руководитель архитектурного бюро «Аксиом» Олег Маклаков. — Предусмотрена подземная парковка на 350 машино-мест, по желанию заказчика она запроектирована с запасом, по нормам на такой объем требуется 200.

Ранее «Реальное время» писало, что ООО «Факел» получило разрешение исполкома Казани на застройку земельного участка на улице Карла Маркса.