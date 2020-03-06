Рустам Минниханов обсудил с врачами проблему снижения рождаемости на селе

Президент Татарстана на встрече с медиками Перинатального центра РТ обратил внимание на проблему снижения рождаемости на селе. По его словам, в городах ситуация более благополучная.

— Раньше было наоборот, на селе в семье было по пять-шесть детей, двое — считалось мало. Сейчас в городах ситуация благополучная, а в селе рождаемость снизилась. Это большая проблема, нужно решать, — отметил Рустам Минниханов.

В то же время, по словам президента, в последнее время появилось много новых мер поддержки семьи, которые призваны исправить эту ситуацию: «Конечно, надо было до демографической ямы принимать все эти меры, но все равно то, что приняты меры поддержки при рождении первого и второго ребенка, — это хорошо».