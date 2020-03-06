Из-за коронавируса «Победа» вводит вводит услугу возврата билета

На фоне распространения коронавируса лоукостер «Победа» временно вводит возможность сдать купленные билеты за 500 рублей.

Изменения связаны с тем, что люди боятся планировать отпуска из-за распространения коронавируса. По новым правилам на сайте компании появилась услуга «Возврат билета», которая добавляет к стоимости базового тарифа 499 рублей, передает ТАСС.

Услуга позволит клиенту сдать билет в любое время, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

