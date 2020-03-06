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В Татарстане запретили торговать животными и пить молоко без пастеризации

08:30, 06.03.2020
В Татарстане запретили торговать животными и пить молоко без пастеризации
Фото: pxhere.com

В Тукаевском районе Татарстана в деревне Бакчасарай запретили торговать домашними животными и вывозить их за пределы деревни. Причиной ограничений стал карантин по бешенству.

«Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории деревни Бакчасарай Тукаевского района РТ», — отмечается в указе президента РТ.

Также жителям деревни временно нельзя отлавливать диких животных, убивать на мясо больных животных и пить молоко без пастеризации. Запрещено также вывозить шкуры и шерсть здоровых животных без дезинфекции.

Ранее карантин ввели в Альметьевском районе.

Общество Татарстан
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