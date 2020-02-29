На территории Альметьевска ввели карантин по бешенству

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин на территории улицы Волгоградской в Альметьевске в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Согласно указу главы республики от 21 февраля, на время действия карантина запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории и отлов диких животных.

Карантин отменят по истечении двух месяцев с последнего выявленного случая бешенства животных, следует из документа.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин на территории улицы Хайрутдинова в Лениногорске в связи с выявлением заболевания бешенством животных и угрозой его распространения.

