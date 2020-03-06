Режиссер «Бэтмена» показал новый бэтмобиль
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз показал новый «бэтмобиль» в своем Twitter.
На кадрах виден автомобиль, возле которого стоит Бэтмен.
#TheBatman pic.twitter.com/qJFNprk1ut— Matt Reeves (@mattreevesLA) March 4, 2020
Новый фильм о Бэтмене выйдет летом следующего года. Главную роль исполняет Роберт Паттинсон. В фильме также появятся Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и Зои Кравиц.ОбществоКультураТехнологииМедиа
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