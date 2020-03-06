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Режиссер «Бэтмена» показал новый бэтмобиль

02:19, 06.03.2020
Режиссер «Бэтмена» показал новый бэтмобиль
Фото: pexels.com

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз показал новый «бэтмобиль» в своем Twitter.

На кадрах виден автомобиль, возле которого стоит Бэтмен.

Новый фильм о Бэтмене выйдет летом следующего года. Главную роль исполняет Роберт Паттинсон. В фильме также появятся Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и Зои Кравиц.

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