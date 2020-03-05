«Салават Юлаев» выиграл у «Авангарда» и повел в серии плей-офф

«Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина крупно обыграл омский «Авангард» (6:3).

Гости уже в первом периоде забили два гола, но после перерыва уфимцы перевернули ход встречи и сравняли счет. В заключительной двадцатиминутке Маннине вывел хозяев вперед, а Хартикайнен, оформивший дубль, довел результат до разгромного. «Авангард» сумел отыграть одну шайбу, но в концовке пропустил в шестой раз.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Голы:

0:1 (01:23) — Шумаков (Кошелев, Семенов);

0:2 (16:20) — Емелин (Широков);

1:2 (24:43) — Бурмистров (Пашнин, Кугрышев);

2:2 (28:43) — Хохряков (Жарков);

3:2 (40:50) — Маннинен (Умарк, Ларсен);

4:2 (46:20) — Хартикайнен (Умарк, Панин);

5:2 (48:10) — Хартикайнен (Умарк);

5:3 (54:05) — Макмиллан (Бек, Широков, бол.);

6:3 (58:12) — Жарков (Кадейкин, в пустые ворота).