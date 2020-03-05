Студент из Челнов выиграл международный турнир Prague Open по карате
Студент из Набережных Челнов Вячеслав Соловьев занял первое место на престижном международном турнире по карате Prague Wrestling Open в Чехии в дисциплине киокусинкай.
Также Соловьев получил специальный приз за самый красивый нокаут.
Всего на соревнованиях Россию представляли 50 человек, 3 из них из Набережных Челнов. В общем зачете в копилке российской команды оказалось около 30 медалей разного достоинства.
В соревнованиях проходившие в конце февраля в Чехии принимали участие около пятисот спортсменов из двенадцати стран, таких как Польша, Сербия, Хорватия, Германия и другие.СпортОбщество Татарстан
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