Студент из Челнов выиграл международный турнир Prague Open по карате

Студент из Набережных Челнов Вячеслав Соловьев занял первое место на престижном международном турнире по карате Prague Wrestling Open в Чехии в дисциплине киокусинкай.

Также Соловьев получил специальный приз за самый красивый нокаут.



Всего на соревнованиях Россию представляли 50 человек, 3 из них из Набережных Челнов. В общем зачете в копилке российской команды оказалось около 30 медалей разного достоинства.

В соревнованиях проходившие в конце февраля в Чехии принимали участие около пятисот спортсменов из двенадцати стран, таких как Польша, Сербия, Хорватия, Германия и другие.